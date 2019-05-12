KMT替郭董「兩個中國」緩頰 徐永明：心中有北京警總

2019-05-12 18:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對有意代表國民黨參選總統的郭台銘日前拋出「兩個中國」，國民黨中央日前緩頰說，將郭董說法認知為「兩國論」或「特殊國與國關係」絕對是錯誤解讀；對此，時代力量立委徐永明今日批評，「心中有北京警總，國民黨審查候選人言論，政見辯論玩假的！」

徐永明指出，郭董拋出「兩個中國」，好像在泛藍陣營中「指出國王沒穿衣服的誠實小孩」，嚇壞其他國民黨人。

徐永明提及，不只國民黨中央、馬英九出面「緩頰」，朱立倫也發聲批評，深怕郭董言論發酵，會讓國民黨地動山搖。「說到底，國民黨人就是怕北京認為黨內有『兩國論』聲音，才會傾全黨之力消毒。」

徐永明表示，國民黨審查候選人言論的做法，不只凸顯黨中央心中有北京警總，未來其實也不用再舉辦政見辯論會，畢竟郭董不能說真話，辯論也是玩假的。

他建議，假如連強調中華民國不同於中華人民共和國，拋出「兩個中國」都要被噤聲，郭董倒不如開除國民黨，獨立參選總統，不用跟著「國民黨老政客」拿香向北京跪拜。

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