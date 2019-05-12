時力黨團挺748施行法 邱顯智：跑票我就下台

2019-05-12 17:18

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗史上首場性別平權大遊行昨日順利落幕，時代力量黨主席邱顯智除到場力挺外，也強調5月17日立法院將表決「司法院釋字第748號解釋施行法」，屆時時代力量5席立委一票不跑，「若沒有支持，隔天我馬上離開，馬上不做。」民進黨立委尤美女也說，盼台灣能於「國際不再恐同日」正式通過一部平權法案。

邱顯智笑稱，過去當律師時常處理離婚官司，而今角色不同，希望能力促更多佳偶；他也強調結婚是非常私人的事，旁人無權力干涉別人結婚，過去許多人在爭取婚姻平權這條路上犧牲，而今正到了最關鍵的當口，時代力量絕對捍衛基本人權，讓相愛的人可以成家，讓犧牲的人在天上看到也感驕傲。

邱顯智向現場2千多遊行群眾承諾，17日立院表決748施行法，時力5席立委一票不跑，「若沒有支持，隔天我馬上離開，馬上不做。」

尤美女則說，去年1124公投後，苗栗縣僅低於28%的人支持同婚，讓許多苗栗的同志及支持婚姻平權者感到委屈，但仍有許多人繼續努力，在關鍵的時刻站出來，讓更多人看見、溝通、對話，尤美女強調，平權、同志並不可怕，多元包容才是台灣最珍貴的價值。

尤美女強調，5月17日是國際不再恐同日，希望當天可以凝聚全台各方正面能量，讓台灣通過一個不再恐同的平權法案，儘管黎明之前是最黑暗的時刻，但大家要一同攜手有完最後一哩路，迎向彩虹。

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