賴神來了！ 旅日台僑舉布條高喊賴清德凍蒜

2019-05-12 16:15

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕前行政院長賴清德受「在日台灣同鄉會」之邀，今天在東京一家飯店發表專題演講，500多名台僑及日本友人擠爆會場，會場中還有台僑舉起印有賴清德的橫幅高喊「賴清德2020台灣總統」布條，大喊「賴清德凍蒜」。會後賴清德為台僑贈送的日本達磨畫上左眼，祈求初選勝利。

台僑熱烈程度超乎預期，今天出席演講會的前國策顧問金美齡，會前被媒體問到時還對於是否挺賴持保留態度，但聽完賴清德演說後，爽快站上演台拉起賴清德的手，還比起大拇指。

金美齡說，政治家也需要長得「緣投」，她的兩個好朋友都很緣投，一個是安倍晉三，一個就是賴清德。安倍首相現在在國際社會中已經站在中央位置，以前日本首相從來沒人站在中央，現在就站在中央，「咱台灣代表之一的領導者賴清德，希望他也能站在國際社會中心。」

演講會分上下半場，中場休息時有台僑高舉「賴清德2020台灣總統」布條，高喊「賴清德凍蒜」。演講結束後，又有人再次舉布條喊凍蒜，賴清德也很周到地在會場多繞了一圈和台僑握手致謝。

今天會場外還有販賣賴清德的新書「用行動帶來希望」，數百本書沒兩三下工夫就被搶購一空，台僑掌握時機請賴清德簽名，由於賴清德要趕飛機時間有限，台僑擠搶簽名的場面就像日版的辛德勒名單一樣。

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