柯粉與媒體爆衝突 柯P籲和平、理性

2019-05-12 14:55

〔記者陳建志／台中報導〕台北市長柯文哲11日開始在台中「趴趴走」，昨晚前往台中一中夜市，現場柯粉擠爆，不過發生柯粉和媒體攝影記者爆發衝突的插曲，柯粉還疑似以三字經辱罵媒體記者，柯文哲今天受訪時表示，有感受到民眾的熱情，並認為不需把單一事件過度誇大、渲染，強調和平事情會比較平順，希望台灣社會能逐步建立和平、理性對談的文化。

柯P昨晚前往台中一中夜市，柯粉聞風而至把現場擠得水洩不通，但因人潮擁擠，發生採訪的媒體攝影記者，因推擠和柯粉爆發衝突，柯粉還以三字經辱罵媒體記者。

柯文哲今天上午前往台中大里參訪地方有線電視「台灣數位光訊科技集團」後受訪，有媒體詢問，一般民眾的觀感，認為柯粉相較於韓粉理性，對於發生此狀況有何看法？柯P表示，義勇軍並非正規軍，管理上本來就比較困難，只能用道德勸說，並認為不要用單一事件衡量全局，小的錯誤把它處理好就好，不要過度誇大、渲染，認為喜歡把小事情誇大，是台灣社會目前最大問題，不過認為和平事情會比較平順，希望台灣社會能逐步建立和平、理性對談的文化。

對於頻頻安排下鄉行程，是否替參選總統暖身？柯P強調，現階段是學習之旅，並說2014年選台北市長前，也是到濁水溪以南到處看，這次也是同樣想法，認為不要以台北看天下，而應該倒過來才對，並說台北市雖是台灣的櫥窗，但不應以台北的觀點來看整個台灣，認為到台灣各地走走，對他來說是學習相當不錯，並認為台北和中南部選民雖沒有不同，但南部民眾確實比較熱情，笑稱北部的民眾比較酷，並說這兩天到台中夜市等地，有感受到民眾的熱情。

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