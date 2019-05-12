爭取國民黨立委初選提名 李永萍：擦亮「瑞水金九」觀光招牌

2019-05-12 14:50

〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨新北市立委選舉第12選區擬參選人李永萍利用昨天與今天走訪金瓜石九份，李永萍說，瑞芳、水湳洞、金瓜石與九份地區擁有世界礦業文化遺產資源，但是欠缺文創品牌包裝行銷與智慧交通規劃；李永萍表示，如果她獲得國民黨立委初選提名，矢言擦亮「瑞水金九」觀光招牌，並擴大「瑞水金九」地區觀光到北海岸，賺取第二桶金。

李永萍今天在臉書中PO出涵蓋瑞芳、水湳洞、金瓜石、九份全景區美景的影片，希望外界關注這個區域如何能升級為世界級觀光景點的議題。

她指出，九份不能只有基山街，瑞芳不能只有九份，應該要透過「瑞水金九世界遺產旅遊小鎮」的品牌定位，來翻轉現今困局。她認為可用「環狀小巴智慧接駁」解決瑞芳及九份嚴重的塞車問題；公共用地嚴重不足，瑞芳市區無法發展的困境，則需強力立委來協調中央的台鐵、台電、台糖釋出土地，共創多贏，她自認自己有能力解決目前的困境。

另外，要盤點挖掘瑞水金九各地深度旅游景點，經由文史故事包裝、文創設計行銷、點線面配套串連，以新興的「風格旅遊」、「生態旅遊」方式，讓觀光客「慢下來」，提供百花齊放的景點體驗，讓觀光客捨不得離開，增加瑞水金九的人留宿消費，第二天、第三天再將瑞芳觀光客引導前往北海岸繼續體驗行程，將觀光市場的餅做大共榮。

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