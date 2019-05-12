賴清德砲轟自經區：由完全不知內容的地方首長提出

2019-05-12 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕自經區風波不斷，話題引爆各營戰火，前行政院長賴清德訪日回台後，今批評自經區這樣重大政策居然「由一個完全不知道內容的地方首長提出，獲整黨來支持」。

綜合媒體報導，賴清德訪日回台後與媒體餐敘時表示，自經區這樣的重大政策，為何是由一個完全不知道內容的地方首長提出，並獲得整黨的支持；他也注意到國民黨立院黨團重提自經區條例，與2012年馬政府時期提的沒有什麼差別，約有30條條文都寫授權給行政單位決定，即便全案通過也看不出具體內容與輪廓。

賴清德強調，關鍵時刻一定要思考，為台灣找出經濟正確方向，而高雄市長韓國瑜提出自經區，國民黨就立刻跟進支持；如果是國民黨智庫提出、經過審慎研究，情況不一樣，且韓國瑜雖提出自經區，可是在議會接受質詢也說不清楚何謂是自經區。

賴清德認為，現在國民黨黨員競相加入戰局力挺自經區，但加入的人也沒有從專業角度討論；而民進黨又陸續反對，再度陷入對抗邏輯，絕對不是正確道路。

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