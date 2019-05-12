南澳鄉運赫見白狼上台致詞 鄉長：他不請自來！

2019-05-12 13:34

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉全民運動大會11日、12日登場，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂受邀出席，消息一出引起熱議；守護宜蘭好山好水行動聯盟召集人孫博萮批評，統戰人士出席鄉運，嚴重違反行政中立，難道南澳已淪為「統戰基地」？南澳鄉公所聞訊立即切割，指張安樂是「不請自來」，不知道是誰邀請。

南澳全民運動大會又稱「鄉運」，停辦2年後於今年復辦，全鄉7村、部落共有近千人出席參與，是南澳鄉最盛大的體育活動。

11日下午5點，鄉運舉辦開幕式，包含縣長林姿妙等人出席與會，「白狼」張安樂也受邀上台致詞，但張安樂出席畫面被貼上臉書後，引起民眾批評。

孫博萮說，張安樂是中國統戰頭子，但鄉運主辦單位是南澳鄉公所，究竟是哪個單位邀請跟原鄉毫無關聯者出席，甚至讓他上台致詞？難道南澳已淪為中國統戰基地了嗎？

孫博萮指出，鄉運主辦單位是南澳鄉公所、代表會，宜蘭縣政府則掛指導單位，若張安樂能上台，身為「指導單位」的縣府怠忽職守，縱容這樣誇張行徑，豈非共犯。

據了解，開幕式上受邀出席者，有政治人物見張安樂在場，認為氣氛、場面不宜，即使主辦單位邀約上台致詞，也予以婉拒，未等張安樂致詞，就快步離開會場，不願與張同台。

對此，南澳鄉長李勝雄否認邀請，他指出，張安樂並未在出席名單上，不清楚是誰出面邀請；因來者是客，見張在場只能盡地主之誼，邀請上台同樂。

至於孫博萮質疑南澳淪為中國統戰基地，李勝雄則說，張安樂僅在台上祝福出席選手，未有政治論述，不會因為這樣就被統戰。

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