賴清德點名韓國瑜郭台銘 對中國說一套對國內又講一套

2019-05-12 11:04

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕前行政院長賴清德今天上午與台媒餐敘時表示，現在講台獨或台灣獨立，都是指台灣已經是一個主權獨立的國家，背後的意義是捍衛主權、反併吞、護民主，賴清德被認為台獨色彩濃厚，可能不利於爭取中間選民，若以加分或減分來看，賴清德認為「這會加分」，反而是主張統一會失去人民和國際的支持。

他並直指國民黨在中國或國際社會講了一套，回到國內又講另外一套，馬英九見習近平只敢講九二共識、不敢提一中各表，韓國瑜見國台辦主任劉結一，不敢講一中各表，也不敢反對一國兩制，回到高雄市議會面對議員質詢才講九二共識就是一中各表。鴻海董事長郭台銘也一樣，見美國總統川普確實不容易，但郭有沒有講自己反對中國的併吞、反對一國兩制。

賴清德今天進行訪日的最後一天行程，中午將對台僑發表演說，說明他參選的理由，可能因為今天接觸的對象是自家鄉親，所以與媒體談論的內容也有別於前三天「不談選情」的限制。

從今早的談話中，也能感受賴清德多了一些火力，他表示，就是在中國或國際社會講了一套，回到國內又講另外一套。賴清德說，馬英九好不容易在新加坡見習近平，結果他只敢講九二共識，不敢講一中各表，共同召開記者會時不敢，私底下見面時也不敢，習近平離開後才在記者會上講九二共識是一中各表。

他接著又說，「韓國瑜市長也如此，碰到劉結一的時候當面表達他強烈支持九二共識，也認同習近平的主張九二共識就是兩岸的定海神針，不敢講一中各表，也不敢講反對一國兩制，回到高雄市議會面對議員質詢時，他才在講九二共識是一中各表，他反對一國兩制。

郭台銘也一樣，來美國好不容易見了川普總統，這在台灣能夠見川普的確不容易，但是有沒有跟川普總統講台灣的主權、民主自由人權的制度、反對中國的併吞、反對一國兩制，都沒有，針對國際媒體講，竟然講台灣是中國不可分割的部分，ＣＮＮ國際媒體通通都講中國是講中華人民共和國，結果引起軒然大波，回到國內才解釋說明，說他稱著中國是中華民國，台灣是中華民國的一部份哪需要在國際上講。」賴清德說，國民黨人面對中國講一套，回到國內講一套，為什麼在國內要講另外一套，很簡單因為他們的主張不融於台灣社會，這個在明年的總統大選，人民會清楚地做出判斷。

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