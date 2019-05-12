蔡英文：施政滿意度有提升 反應在民調上

總統蔡英文在總統府內接見 「第十四屆college high全國制霸活動冠軍隊伍」，並贈發送康乃馨給前來總統府參觀的民眾，祝賀母親節快樂。（記者劉信德攝）

2019-05-12 10:37

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選競爭，傳出總統蔡英文與前行政院長賴清德間民調已拉近，蔡英文今對此表示，整體施政滿意度和民眾對執政團隊印象有持續提昇，當然也反應在民調上。至於手機民調是否該納入初選？蔡英文說，這件事尊重黨內和民主機制來做決定。

蔡英文今於總統府接見「第十四屆 COLLEGE HIGH 全國制霸活動冠軍隊伍」，會後接受媒體訪問。

蔡英文表示，自從在去年選舉後做檢討及內閣改組之後，執政團隊節奏掌握得很好，問題處理速度也很明快，整體施政滿意度和民眾對執政團隊印象有持續提昇，當然也反應在民調上。

媒體並詢問，賴清德訪日拜會了3位前日本首相，今早並直播記者會說明訪日成果，但直播內容是透過臉書粉專「清出於南」，對照賴清德過去喊話要蔡英文籲網軍停止攻擊，是否感覺很諷刺？

蔡英文對此表示，她還沒機會看直播，但我們和日本的關係在這幾年來維持很好，甚至雙方關係都持續增溫。她表示，不論從經貿或各個層面，都有持續強化與日本的對話和合作關係，此外，日本外務大臣公開支持台灣參與WHO，代表這幾年來對日工作持續有成效出現。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/