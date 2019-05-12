捐50萬挺韓「連感謝狀都沒有」 館長：現在反你有錯嗎？

2019-05-12 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢近日在直播中不斷批評高雄市長韓國瑜，11日晚間他於直播中提及，最初曾經非常挺韓，甚至還捐款50萬給高雄市政府，遭泛綠網友抵制，健身房生意也受到影響，他除反問韓粉「你們哪個有花比我多錢？有損失比我多的？」也說至今連一張「感謝狀」都未曾收到過，他也不禁感嘆「我如果捐錢去一般協會，人家當天就做出來了」。

館長於昨晚間的直播表示，去年大選前後，他因不少發言挺國民黨，導致在網路上遭到不少民進黨支持者抵制，甚至連健身房生意都受影響，原本確實期盼國民黨替台灣人民帶來幸福，甚至不惜「賠錢、賠名聲、整天被人幹譙」。

館長說，當初確實很支持韓國瑜，但現在就不行啊，不行不能講？並批評韓「當市長沒有市長的樣子，答應人家不講求信用」，館長也提到，在韓國瑜當選後，他以個人名義花了5、6萬買花籃，並捐了50萬給高雄市政府，但捐錢過了3、4個月了，至今一張感謝狀都沒收到，並酸韓「我如果捐錢去給協會，人家當天就做出來了，高雄市政府這麼大，連一張A4紙的感謝狀都做不出來，50萬買不到一張紙啦」。

館長質疑，「我沒良心嗎？我沒挺他嗎？錢賠我的，罵也是罵我」、「我真的是很挺他（韓國瑜）啦，挺他結果你看得出來，國民黨在罵我的時候，他有去叫他們閉嘴嗎？」、「我現在反你有錯嗎？」並嗆韓粉「你們哪個韓粉有花比我多錢？有損失比我多的？」

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