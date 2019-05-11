阿北來了！一中夜市暴動 柯P大嗑小吃秒變代言人

2019-05-11 22:33

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台北市長柯文哲今晚到一中街逛夜市，現場湧入大批柯粉和遊客，爭相合照、握手，人氣爆棚，差點暴動，寸步難行，排隊合影人龍超過300公尺，人氣不輸高雄市長韓國瑜。有柯粉支持他選總統，造福全民，也有人希望他專心市政，當好市長就好。柯文哲也大啖一中街著名的福洲包、一中雞排和波霸奶茶，都說好好吃、快來買，堪稱小吃代言人！

柯文哲今天下午逛完親子人潮聚集的審計新村，人氣鼎沸，晚上8點多去逛年輕人聚集的一中夜市，人潮更是洶湧，一下車就吸引滿滿人潮，愈走進一中夜市，爭相靠近的民眾就愈多，非常興奮，不少人在遠處就高喊柯市長，短短100公尺，即使在工作員員的疏導下仍走了20分鐘。

柯文哲幾乎被人潮推著走，一路與民眾握手、合照，走走停停，來者不拒，也沿路大啖小吃，工作人員一路高舉柯文哲的人型手牌座標，以大聲公提醒民眾不要推擠、注意安全，以及柯市長感謝大家的支持，感受到大家的溫暖，並指引拍照點，疏通人潮，民眾也理性配合，才才讓柯文哲能繼續向前走。

柯文哲在一中夜市試吃10元3個的福州包，直說好便宜，老闆還說原本是4個，柯文哲一等福州包出爐就立刻試吃，一面吃一面喊「燒喔！」直呼好吃，也在招牌簽名。柯文哲也吃一中豪大雞排，拿著雞排比畫，「真得比我臉大！」不只吃了幾口給媒體拍攝，還一口接一口，一手比讚。

柯文哲也喝台中老牌的阿SIR玻霸奶茶，試著自己倒奶茶，小心翼翼放進封口杯，深怕被機器夾到，表情逗情，也連喝好幾口波霸奶茶消暑解渴，表情爽快，稱讚「好喝，大家表來買！」

柯文哲最後與民眾合影，排隊首位是位輪椅族，柯文哲貼心離開定位，特前走上前配合輪椅族先生合照、握手。不過，排隊人潮實在太多，加上動線規劃不良，《蘋果日報》一名記者與疑似志工起口角衝突，甚至說起三字經，氣氛火爆，柯文哲則臉色鐵青等工作人員排除，順利與民眾一一和照。

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