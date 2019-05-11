朱立倫反對「兩個中國」 綠委：戳破藍營「九二共識」騙局

2019-05-11 20:11

〔記者陳昀／台北報導〕爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘喊出「一中各表是兩個中國」，同黨的前新北市長朱立倫卻反駁說「絕對不能表成一中一台或兩個中國」；對此，民進黨立委痛批，我們要選的是總統不是特首，沒有國家概念的人，沒資格參選，朱若不認同「兩個中國」，請搬去中國住，但立委也酸說，朱立倫戳破藍營的「九二共識」騙局，應該獲頒諾貝爾獎。

立委許智傑指出，事實上一中各表就是兩個中國，中國一直稱我們是「中國台灣」，應該反過來稱為「大陸中國」、「台灣中國」，如同南北韓、東西德比較符合事實，若朱立倫無法認同「兩個中國」，就是不認同中華民國是主權獨立國家，請他搬到中國住。

立委何志偉表示，兩岸縱使需要模糊空間，也不能「血肉模糊」，我們要選的是總統、不是特首，該講清楚必須講清楚，如果沒有國家、主權獨立概念，沒有身分跟資格出來選；但他也酸說，從藍營對「九二共識」的不同詮釋，能確定「九二共識就是沒有共識」，台灣應該感謝朱立倫戳破這場騙局，頒個「台灣諾貝爾獎」給他。

立委莊瑞雄、鄭運鵬都表示，郭台銘的說法比朱接近台灣社會認知，千萬不要「消風」，莊瑞雄說，朱立倫可能自以為找到一線生機，想藉此固守國民黨傳統選票，但朱的論述恐讓台灣再落入「中國一部分」。

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