郭董談前妻真情流露 自爆曾藏淚跳泳池

2019-05-11 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕郭台銘今（11）日出席抗癌記者會，談到罹癌病逝的前妻林淑如，哽咽表示「她永遠是我心中的最愛」。還提及最後與前妻一起過的年，回憶起他因過年期間不能流淚，正好看到身邊有泳池，便一躍而下。

綜合媒體報導，總統初選參選人郭台銘與前妻林淑如因工作相識結婚，兩人還一起共同創業，不過卻在14年前因罹患乳癌去世。郭台銘今（11）日出席永齡華人抗癌記者會，活動剛開始，郭台銘獻唱《寶貝》一曲，不過卻無法將完整的整首歌唱完。

郭台銘表示，「這條歌我真的沒有辦法唱，樂團早上7點半，就到家裡來教這首歌，但我真的沒有學歌的心情，只能哼，因為我的寶貝離我而我去。」言語流露對前妻林淑如的愛意。

郭台銘唱完歌曲後拿出帶了29年的項鍊，多次稱林淑如「寶貝」，他表示，「大家認為我是個首富，我也是病人的家屬，那個感受都是一樣，跟有沒有錢沒有關係，有錢不能買回你的幸福，所以唱這條歌的時候，想起我的寶貝。」，哽咽表示「她永遠是我心中的最愛」。

郭台銘提到，林淑如離世前不久，當時正好逢過年，全家一起到花蓮旅行，林淑如還喜眉笑眼的許願說，「我要看孫子出生，媳婦已經懷孕了，如果能夠抱到孫子，我也滿意了。」郭台銘表示，當時因過年期間不能流淚的習俗，正好看見身邊有游泳池，便一躍而下。罕見在活動上表達真性情。

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