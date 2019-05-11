獨家》同婚決戰 政院個別溝通綠委 避免專法翻盤

2019-05-11 18:34

〔記者李欣芳／台北報導〕同婚立法524大限將屆，立法院17日將上演同婚法案爭議表決大戰，挺同與反同團體高度政治角力，據悉，民進黨不少區域立委特別是中南部立委，近來面對許多基層民眾及反同團體的強大壓力，民進黨團已向行政院反映此事，行政院為確保政院版同婚專法草案能在立院過關，連日來為此展開與黨籍立委的私下個別溝通，以避免政院版專法草案翻盤。

黨政人士透露，民進黨團內部目前對是否一致挺政院版，態度分歧，主要是因區域立委來自選區的壓力，這些壓力包括來自反同的宗教團體、反同團體以及基層民眾，而行政院長蘇貞昌當初在定調政院版專法草案時，已表明未來會尊重黨團就法案的審查，民進黨團目前就同婚法案也不會祭黨紀，而是開放投票。

府院相關官員也擔心，政院版的專法草案若未過關，也會衝擊政府威信，因此正全力向民進黨立委溝通中。

立法院長蘇嘉全9日就同婚法案主持朝野協商，裁示14日逐條協商，17日院會表決。

同婚議題歷經大法官解釋與公投後，行政院提出「司法院釋字第748號解釋施行法」草案；下一代幸福聯盟等團體提出「公投第12案施行法」草案，由國民黨立委賴士葆代為提案；民進黨立委林岱樺也提出「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案。目前這3個版本都已在立法院逕付二讀待併案協商。

據悉，目前除行政院向對政院版本有意見的民進黨立委個別溝通外，政院也與黨團有共識，下週將由黨團展開具體因應方式，行政院也會參與討論，以凝聚對政院版的共識。

黨政人士指出，行政院當初由蘇揆定調，提出以司法院釋字為名的同婚專法，避開挺同與反同爭論，但目前林岱樺版本獲不少跨黨派立委的支持，但政院版與林岱樺版本不同的是，政院版的用語是「同性婚姻」，而且可以繼親收養，林岱樺版本的版本用語則是「同性結合」，並未開放繼親收養，為防止政院版過關有重大變數，目前政院與黨團正全力溝通與整合。

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