韓國瑜跳針「發大財」竟是致敬《順風婦產科》美月耍賴

2019-05-11 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市市長韓國瑜日前在議會時，接受議員黃捷備詢的影片在網路上瘋狂流傳，影片中韓國瑜在面對自經區問題時，完全無法針對問題回答，只能跳針狂喊「發大財」；近日「台灣制憲基金會」在臉書PO出過去曾蔚為風潮的韓劇《順風婦產科》片段，只見片中7歲小女孩美月無賴似的回應，彷彿呼應了韓國瑜的跳針回覆，讓不少網友驚呼「根本預言時事」。

日前韓國瑜出席備詢過程中，黃捷問任何有關自經區的問題，包括保稅倉庫、要開放哪些項目、有甚麼限制等，韓國瑜一概無法針對問題回答，只能不斷跳針回應「高雄要發大財」，韓國瑜提不出實體政策，又只有無厘頭的答覆讓黃捷受不了大翻白眼，直呼「天啊，我們都知道要發大財，但市長真得懂自經區嗎？」。

這段備詢影片在網路上引起討論之後，「台灣制憲基金會」又在臉書貼出《順風婦產科》的片段，並且註明，「不能讓黃捷看到這支影片」。片中美月被玩伴義燦問到「妳要怎麼做啊」，美月回答，「我要讓我爸爸當國內最好的國王」，義燦繼續追問「怎麼做啊？用什麼方法？」，美月只跳針回答「讓他當最好國王啊」，面對義燦數度追問「要用甚麼方法嘛」，美月也只能三度答非所問表示，「我說要讓他當最好的國王」。

這段影片也釣出黃捷本人回覆，不過黃捷僅表示，「......美月很可愛」，其他網友則表示，「美月已經確定當選下一任高雄市長了」、「這麼小就懂得如何被質詢」、「根本預言」。

韓國瑜致敬《順風婦產科》美月？

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