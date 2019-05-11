高市藍營議員質詢劍指前朝 前觀光局長曾姿雯PO文抗議

2019-05-11 21:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕國民黨高雄市議員利用質詢時間，質疑前朝團隊執政不力，前觀光局局長曾姿雯於FB表達抗議，反控泛藍議員不理性，po文要求「請專業為高雄市政把關，不要藉抹殺前朝的政績來混淆你們的不專業丶不認真市政，及為了爭取黨內提名曝光度的目的」。

曾姿雯po文表示，針對不實的指控及質疑說明如下：

1.我在市府擔任民政局長任內認真程度丶38區走透透有目共睹，我更是道地的高雄子弟，怎會有對地方不了解，沒掌握狀況的情況？

2.我從來就不是什麼閨密，也沒有任何政策是在廚房做成的。高雄子弟回到高雄服務，錯了嗎？所有決策都是專業制定，公務體系尊重專業，不論是民政或觀光，我和所有公務同仁一樣是國家任命的官員，依法行政。

3.梓官有全國第一的魅力觀光漁港丶茄萣的烏魚子更是外銷的重要漁貨，烏魚文化節尊重在地傳統節慶活動，推動在地區特色活動活絡在地經濟，錯了嗎？從未聽過烏魚文化節一定要設烏魚攤位。你懂什麼是在地特色活動？

4.旗津黑沙玩藝節推動多屆，那是在旗津沙灘。白沙是人工設置在公園裡的戲沙池，也不是在我任內設置，放在高雄旅遊網也只是介紹公園裡的設施，我從來就沒說過旗津是白沙。請議員搞清楚再説。

以上說明以正視聽，不要再模糊焦點。我已經離開高雄市政府，請不要再以不實指控汚蔑我們。

曾姿雯表示，議員應該專業為市民把關市政，而不是為了搶版面而一直棒打前朝。請監督現任高雄市政府官員，而不是已經離職的前朝官員。

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