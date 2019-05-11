繼承父親衣缽！台中國光里長補選 前里長女兒陳雅惠當選

2019-05-11 17:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南區國光里長今天補選，由過世的前里長陳仁榮之女陳雅惠，以1008票大贏對手謝苡薫，後者得票數230票。陳雅惠說，她繼承父志，當選國光里長，心情複雜又激動，她有機會為民服務，心中固然高興，也代表里民用選票肯定她的父親，以及擔任市議員的母親邱素貞，長期為地方服務的努力，不過，心中想到過世的父親，又是感傷與不捨，但她有信心打造國光里成為移居幸福之里。

前國光里長陳仁榮今年2月24日驟然病逝，台中市選委會今天（11日）辦理補選，於南區國光國小設置3個投開票所，從上午8點起至下午4點辦理補選投票，共有民進黨推薦的陳雅惠，以及無黨籍謝苡薫兩人角逐，選舉結果傍晚5點揭曉，陳雅惠得票1008票，謝苡薫獲230票。

今天下午3點起，陸續有支持者，群聚南區正義街的陳雅惠競選總部，等待最新選舉結果，下午4點起開票，陳雅惠先開出第一張票，一路領先，支持者隨著票數逐漸擴大拉鋸而鼓掌叫好，大家情緒激昂，傍晚5點投票結果出爐，陳雅惠當選。

陳雅惠致詞說，當選國光里長的心情既複雜又激動，有機會為民服務，心中很高興，她未來將肩負責任傳承，延續父親陳仁榮為里民服務的初衷，全力爭取里內建設，確保「路平、燈亮、水溝通」，並持續關懷弱勢、守護家戶，以及積極舉辦親子活動，營造家庭和樂、安全、幸福的國光里。

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