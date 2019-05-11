連PO母親節祝福都遭韓粉謾罵！高雄議員簡煥宗關閉臉書

2019-05-11 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日在議會中，受議員質詢時狀況不斷。有支持韓國瑜的網友因此對質詢韓的議員們感到不滿，紛紛湧入議員們臉書留言謾罵。繼市議員康裕成昨（10）日關閉臉書後，議員簡煥宗今日也已關閉臉書。他表示，為了避免造成社會對立以及麻煩到警方，想了很久後才做此決定。

簡煥宗在高雄市議會質詢韓國瑜後，不斷遭到韓粉或身分不明人士留言謾罵、人身攻擊，甚至有人威脅要幫他「接小孩」，引起社會重視；日前簡煥宗在議會上談及此事時，也因擔心小孩安危一度哽咽。

儘管警方已對此事著手調查，藍、綠營人物也紛紛呼籲網友不要做出不理性行為，但議員臉書上，謾罵、批評的留言還是隨處可見，甚至連簡煥宗昨日貼出無關政治的母親節祝福貼文，也不能倖免。

根據《聯合新聞網》報導，簡煥宗表示，當有人留下不理性的留言，他的支持者也會留言批評那些留下謾罵、攻擊留言的人，如此就造成雙方對立，且不理性留言還是持續影響到他的家人，如果每個留言都要報警，也會讓警方疲於奔命。於是他思考再三，為了避免造成社會對立，決定在上午關閉臉書。

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