美國提高對中關稅 綠委嗆：國民黨還想推自經區幫中國洗產地？

2019-05-11 17:32

〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國對2000億美元的中國商品提高關稅至25％於10日生效，且不排除再增加！民進黨立委王定宇指出，目前台商回台意願已經爆增4倍，竟然還有國民黨的縣市首長提出「自經區」，中國產品來台灣打個卡就變成MIT（台灣製造）、洗產地，這會對台灣帶來多大的傷害？

美中貿易戰持續延燒，中國國務院副總理劉鶴雖率團赴美談判，但首日並無進展，2000億美元中國商品關稅由10％上調到25％如期生效。美國總統川普還揚言對尚未受關稅打擊到的3250億美元中國商品下手，準備祭出25％的加徵關稅，等於對中國所有商品加稅，將波及手機、筆電等產品，台灣可能首當其衝，也讓不少台商搶著撤離中國，經濟部投資台灣事務所昨天接到許多諮詢電話，一度滿線。

王定宇受訪指出，川普要逼中共在貿易壁壘、侵權的議題上做更大幅度的讓步，對台灣來說，已經有許多轉單和台商回台投資的狀況。根據經濟部最新公布的資料，已經有將近2800億台幣的投資金額，短短4、5個月時間，就已經超過了今年原本預定的目標，台商回台意願比原本強了4倍以上；許多原本給中國的訂單，也轉到鄰近的台灣及東南亞國家。

對於包括高雄市長韓國瑜等藍營縣市長喊出「自經區」，王定宇也舉越南的例子指出，越南進口中國鋼鐵、蜂蜜後加工外銷，就是所謂的「洗產地」，結果越南的鋼鐵被美國課徵極高的懲罰性反傾銷稅，在台灣竟然有首長和幕僚要把中國茶弄過來變成台灣茶，這是很愚蠢的，在這波海嘯中，只有讓MIT和MIC產品有所區別，並且設法加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），解決關稅問題，才能夠讓台灣的產品更有競爭力。（高雄市副市長葉匡時日前指出，目前台灣自己生產的茶葉、鳳梨等只足以供內銷，但台灣大可從中國大陸或東南亞進口茶葉、鳳梨等農產品，在自貿區生產成行銷全世界的台灣茶、鳳梨酥或其他食品，我們何樂不為？）

王定宇也說，最近臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）與谷歌（Google）都宣布要加碼投資台灣，因為台灣的投資環境很好，這是台灣可以從這波變局中創造立基的地方。反觀馬政府時期，從2011年起，台灣與中國同產業同步遭反傾銷調查比例快速上升，2010年到2014年同步率更達到七、八成，這就是很好的借鏡，美國正在抵制中國產品，結果中國產品來台灣打個卡就變成MIT（台灣製造），這個時候再用「自經區」，到底想幫誰？

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