學者：中國經濟都快垮了 汪洋卻還對台媒高層吹牛

2019-05-11 16:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕台師大教授、陸委會諮委范世平今天在臉書表示，美國總統川普重拳下中國經濟都快垮了，中國全國政協主席汪洋還在對台媒高層吹牛。

范世平說，當中國經濟面臨嚴峻危機之際，同一天中國政協主席汪洋在「兩岸媒體人北京峰會」面對台灣媒體高層卻還大言不慚的說：中國對自己的底蘊、制度和文化有充分自信；兩岸關係的發展、實現祖國和平統一的「時和勢」都在中國。

汪洋在會中稱，目前「搞台獨的」把寶押在美國人身上，前陣子美國通過《2019台灣保證法》，「美國人能保證得了嗎？美國人就是把台灣當他一個棋子，美國人會為台灣問題和大陸打一仗嗎？我估計不會。」他更狂妄地說，「如果打，打得贏嘛，我估計也不會」；「但今日中國，美國有這個勇氣和我們打這一仗嗎？」

范世平表示，他一直以為汪洋是比較理性務實的，沒想到連這麼高層的政治局常委都這麼夜郎自大，也難怪習近平要與川普開打貿易戰，中共建政後是「逢九必亂」，今年是2019年，中國會有大事將發生。

至於汪洋說他去年見旺中集團的蔡衍明董事長，蔡衍明說堅持九二共識很不好過，汪洋回說，「正是因為你不好過，有一天實現統一，你的堅持才有價值」。范世平諷，「汪洋這意思你懂的，等到統一那天，蔡老闆與諸位台灣媒體高層論功行賞，今天的不好過都是值得的。」

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