總統質疑自經區 王金平：昧於現實的抹黑讓人瞠目結舌

2019-05-11 14:34

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主張設立「自由貿易經濟示範區」引發爭議，蔡總統也對此提出質疑；爭取國民黨總統提名的前立法院長王金平今天發布聲明稿回擊，蔡政府否定自經區，認為是為中國貨加工出口的特區，是昧於現實的抹黑，這種態度讓他瞠目結舌，相信基層庶民會繼續否定這個無能的政府。

因應美中貿易衝突，蔡總統昨天召開國安高層會議後對外表示，將加速產業轉型升級、加速台商回流，但也質疑「自經區」會混淆「台灣貨」和「中國貨」，讓台灣幾乎倒退回數十年前的加工出口特區，成為台灣經濟轉型升級的最大阻礙。

王金平指出，蔡政府對自經區的全面否定，是昧於現實的抹黑，面對全球經貿情勢，只要有助台商活下去，什麼都可以試、什麼都應該試，不能為了一己或一黨的政治和選舉利益，而傷害台商權益和台灣前途。

王金平表示，去年地方選舉結果已經告訴蔡政府，基層沒有受到政策照顧，但幾個月過去了，蔡政府還是堅持舊路、拒絕檢討不合時宜的政策態度，「我要說，蔡政府你錯了，基層庶民會繼續否定這個無能的政府。」

王金平指出，大陸是台灣出口第一大市場、台灣資通訊產品最終出口市場在美國，這是台商共同認知，美國對大陸祭出懲罰性關稅，說是不會影響台灣經濟前途，正常人都不會認同。

他表示，從台商角度思考中美貿易戰新局，遷動生產線的成本、時間壓力是難以承受之重，政府當務之急是提出有利政策，協助台商活下去，但蔡政府不體會台商憂心也罷了，竟對台商資金回流規模提高沾沾自喜，作為國家領導人，這是不及格的態度。

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