韓國瑜出席高雄編舟計畫 代李佳芬捐20萬元

2019-05-11 12:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今出席高雄編舟計畫園遊會，除感謝社福團體付出，也代表妻子李佳芬、捐出20萬元支持公益，他表示有些孩子放假時沒人陪伴照顧，編舟計畫就是在假日時照顧、甚至協助訓練孩子，這樣的內容很了不起，他也鼓勵孩子，現在受到幫忙，以後長大有機會有能力時、也要幫助別人。

編舟計畫由民間企業自主發起，從商業的市場行銷出發，貼近時代脈動，整合「產官學社福」四方資源，以實務創意的想法作法，解決社會需求、企業轉型、官方政策執行、學界學以致用，和社福團體資源需求等四大問題。

該計畫目標是串聯、整合在地社福資源，透過不同專業領域、運作假日時段協助弱勢孩童體驗更多生活面向或技能，讓孩子更有機會融入社會、掌握脈動，同時啟發解決問題的信心與學習動能。

高雄編舟計畫今年首度啟動，今天在高雄展覽館旁舉辦啟蒙體驗園遊會，規劃八種啟蒙教室，共邀請百餘孩童參加，韓國瑜專程前往為孩子們與社福團體打氣，並代表妻子李佳芬、捐出20萬元做公益。

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