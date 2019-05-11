丹麥大報登挺台投書！ 呼籲各界支持台灣參與WHO

2019-05-11 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕駐丹麥代表李翔宙投書丹麥大報，表示台灣擁有世界上最好的健保制度之一，卻無法獲得世界衛生組織（WHO）的相關醫療資訊和參與醫療合作，呼籲丹麥各界支持台灣參與世界衛生組織。

李翔宙8日投書《貝林時報》（Berlingske），他表示，根據世界衛生組織數資料顯示，全球約有15億人口感染寄生蟲，台灣也需要面對這種嚴重疾病，但台灣沒有世界衛生組織的成員資格，無法與丹麥一樣獲得相關資訊和參與醫療合作。

李翔宙指出，台灣的健保被譽為世界上最佳的健保制度之一，在《彭博》2018年全球健康照護效能排名第9。此外，台灣的衛生支出佔2017年GDP的6.4%，遠低於大多數高度發展國家，台灣的衛生管理成本低於1%，民眾的滿意度為仍然是86%。

他強調，台灣為響應世界衛生組織2030年的醫療全面覆蓋目標，台灣提供醫師、護理師、公共衛生人員高等教育獎學金，用於培訓來自台灣和其他國家的相關人員。在國際上，台灣正在積極尋求分享其醫療保健系統的經驗，卻因政治因素干擾無法參加世界衛生大會（WHA）。

李翔宙表示，儘管如此，台灣仍將尋求擴大區域和國際衛生合作，並與有需要的國家分享其衛生改革專業知識，呼籲各界能夠積極響應將台灣納入世界衛生組織大會及相關會議。

《貝林時報》為丹麥歷史最悠久之報紙，創刊於1749年，為丹麥3大報之一，平日約15萬名讀者，週日近18萬名讀者。

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