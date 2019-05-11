韓流消風？ 高雄新興、苓雅精華地段爆倒店潮！

2019-05-11 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜不斷表示要「拚經濟」，日前在議會上答詢自己力推的自經區問題時，更不斷跳針表示「高雄要發財」。不過不但日前傳出高雄左營區「左營大路」爆倒店潮，近日又有粉專上傳高雄新興區、苓雅區照片，表示位於黃金地段上的許多商家已紛紛歇業。粉專也不禁沉痛表示，「這就是你們口中的高雄發大財嗎」？

臉書粉專「Takau 打狗幫」在10日PO文，上傳多張商家人去樓空、僅剩招租廣告的照片，並詳細標出店家位置，表示中華路四段、林森一路、新田路、中華四路、青年路、民權路、三多路等處，包含漢神商圈、三多商圈在內，數間店面皆已結束營業，掛起招租廣告。

粉專表示，這些照片都是經過新興區、苓雅區時隨手拍的照片，而這都是在黃金地段或三角窗，更是高雄目前市中心逐漸蕭條的冰山一角。他指出，看到一心只想總統大位的韓導在市議會荒腔走板的備詢，不禁想問「這就是你們口中的高雄發大財嗎？」

對此，也有不少在地網友在粉專留言討論「事實上就是這樣，有空騎個機車去繞一下，真的就是租跟售，如果不是自己的房子，生意怎麼做都不划算」、「高雄人繼續懲罰高雄人ing」、「這些店面都在我家附近，有些地方真的都招租超過一年了，有些租價都破盤了還是租不出去」、「很多店都是今年才收起來的，新崛江附近的店面也開始收了」。

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