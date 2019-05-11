郭台銘「兩個中國」說沒踩紅線？ 學者曝中共這陰謀

2019-05-11 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕宣布參選總統的鴻海集團董事長郭台銘9日表示，「沒有一中各表，就沒有九二共識」是他兩岸論述的信念，而一中各表的中國是兩個中國，中華民國與中華人民共和國。對此，台師大政研所教授范世平指出，這說法已採到中共紅線，而中共沒有對此回應，他認為有兩種可能。

郭台銘9日受訪時強調，他一貫的信念是「沒有一中各表，就沒有九二共識」，但「九二共識是不夠的」，他講的一中各表的中國是兩個中國，中華民國與中華人民共和國，呼籲北京當局要正視台灣中華民國存在事實，並強調中國要給中華民國參加世界衛生大會（WHA）的機會。

對此，范世平10日晚間在政論節目《鄭．知道了》表示，郭台銘喊出的「兩個中國」說法，與民進黨的《台灣前途決議文》、前總統李登輝的所說的「特殊國與國關係」是相差不大的，因此郭董的言論著實已踩到中共的紅線。

范世平說，中共沒有對郭台銘的言論吭聲半句，他認為有兩種可能，一是中共近來忙於與美國的貿易戰「太忙了沒有時間動手」，二來則是中共允許郭台銘這樣的說法，背後的目的就是想拉攏台灣中間選民的支持，最好的情況還能獲得淺綠民眾的選票。

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