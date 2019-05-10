新修刑法不只虐童致死罪 法務部：還有這些重點…

2019-05-10 23:32

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院今天（10日）三讀通過刑法修正案，增列外界關注的凌虐幼童致死罪，最重可處無期徒刑，法務部表示，本次修法不只這個重點，還有殺人改為永久追訴、刪除業務過失傷害或致死、修正聚眾鬥毆等條文，民眾應詳閱，以免誤觸法條。

法務部指出，刑法於1935年1月1日制定公布，同年7月1日施行，期間歷經多次修正，本次經行政院、司法院於2018年7月17日會銜函送立法院審議，終於10日通過，新法符合國家社會現況及現代刑法理論，相信更能保障全體國民生命財產安全，具體實現司法正義，共有9大重點：

1、立法定義凌虐為以強暴、脅迫或其他違反人道之方法，對他人施以凌辱虐待行為。（修正條文第10條）。

2、所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪，且發生死亡結果者，無追訴權時效之適用（修正條文第80條）。

3、增訂違背公務員依法所發具扣押效力命令行為之處罰（修正條文第139條）。

4、修正罰金刑，最高法定刑1年以下有期徒刑部分，罰金刑配合修正為10萬元以下罰金；2年以下有期徒刑部分，罰金刑修正為20萬元以下；3年以下有期徒刑部分，修正為30萬元以下；5年以下有期徒刑部分，修正為50萬元以下罰金（修正條文第276條、第277條、第279條、第281條、第284條、第320條及第321條）。

5、基於刑罰平等原則，分別刪除業務過失致死罪及業務過失傷害罪之處罰，並提高普通過失致死罪及普通過失傷害罪之法定刑，由法官依個案過失情節之輕重量處適當之刑（修正條文第183條、第184條、第189條、第276條及第284條）。

6、第22章殺人罪章，修正殺直系血親尊親屬罪法定刑，以符合罪責相當原則及量刑彈性。另有關情節輕微顯可憫恕而得免除其刑之除外規定，一併配合修正文字（修正條文第61條、第272條）。修正生母殺甫出生子女之寬減要件，須基於不得已之事由始適用之（修正條文第274條）。依加工自殺或自傷行為是否出於犯罪行為人實行態樣，分別修正適用不同的法定刑（修正條文第275條、第282條）。

7、第23章傷害罪章，修正聚眾鬥毆之處罰類型，並提高法定刑（修正條文第283條）。285條傳染性病與他人之行為及本條所為的強制治療處分，一併刪除（修正條文第98條、第287條及現行條文第91條）。提高凌虐及妨害兒少身心發展罪之被害人適用年齡至18歲，與聯合國兒童權利公約之意旨契合，並增訂處罰凌虐幼童致死、致重傷之加重結果犯，以充分保障幼童之生命、身體法益（修正條文第286條）。

8、修正意圖營利之妨害秘密罪文字，以符立法體例。（修正條文第315條之2）。

9、第80條關於追訴權時效規定之修正，將發生法律變更之適用問題，為兼顧法秩序之安定，並配合刑法沒收新制施行日期，避免修正後適用困擾，「中華民國刑法施行法」第8條之2，增訂其追訴權時效已進行而未完成者，除刑法第80條第1項第1款但書所定情形適用修正後之規定外，仍應比較修正前後之條文，適用最有利於行為人之規定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/