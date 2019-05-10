蔡英文與花蓮青年學子座談 大學生：民調應納手機

2019-05-10 20:14

〔記者王錦義／花蓮報導〕總統蔡英文今天下午到壽豐鄉志安宮參拜，有很多東華大學生到場，會後總統與這些青年學生舉行閉門座談會。據與會者轉述，青年學子除了關心台灣主權，也有學生認為，總統初選民調應該納入手機，因為很多大學生在外就學，這些學生的聲音也應該被重視。

東華學生自治會長簡子涵會後接受記者查證時說，他在會中提出關於青年學子關心公共事務的6點意見，像是假訊息氾濫的問題，還有婚姻平權、原住民大學議題、校園商品化以及青年公共事務參與。他舉例說，過去許多民調，都是以市話為主，以他家為例，從他國中之後就沒有室內電話，而很多大學生都在外求學，手機的普遍性更高。

簡子涵說，上次地方選舉時，他參與了全國返鄉投票列車推動的行列，協助離鄉的學子可以返鄉投票，希望鼓勵大學青年學子參與公共事務，透過實際的參與落實民主價值，他看到很多政治人物都在推青年政治參與，但實際回到校園，普遍學生都還是對政治冷感的，他覺得青年學子關心政治的成本很高，政治的民調應該更普遍，不該排除掉沒有市話的大學生。

另外也有學生相當關心台灣主權，學生說，「最近的亡國感很重」，他們年輕人很擔心未來台灣的民主、自由不在，希望總統能堅持台灣主權，追求社會公平正義。與會者指出，總統蔡英文對於學生的提問都一一回應，超出了預定時間半個多小時，學生都期盼總統能繼續堅持改革，並守護台灣主權。

蔡英文到志安宮參拜，許多熱情民眾到場高喊加油，還自製「全力支持小英總統連任」看板，學生大呼「辣台派」、「謝謝妳這麼辣」，有新住民也獻上鮮花為總統打氣。蔡英文致詞時，強調執政3年來不斷努力打地基，從今年開始地基已打好，將一層一層往上蓋，拜託鄉親「再多給點時間」，一定會蓋出漂亮又堅固的房子給台灣人民。

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