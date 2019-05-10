發電廠佔境內汙染源約1成 網酸：盧秀燕打中火打爽的

2019-05-10 23:24

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕選前選後狂打台中火力發電廠，認定是中部空汙元凶。但媒體報導「9成空汙不是火力電廠的錯」，其中境內汙染源也僅約1成來自發電廠。新聞分享至ptt後，網友紛紛表示「降載時各空汙指數變化不大就已經證明了」、「選前照三餐打中火打爽的喔」、「換人當市長又變成空汙不是中火了？」

民眾對於空汙問題愈來愈重視，空汙議題與中火汙染源甚至成為去年台中市長選戰的重要攻防。日前后里區廢棄輪胎倉庫發生火警，大量黑煙如黑色龍捲風直竄天際，大量廢棄輪胎燃燒導致空汙，連台中市區民眾都聞到臭氣，環保局因此重罰業者500萬元。

但媒體在「跟你想的不一樣！9成空汙不是火力電廠的錯」的報導中指出，根據環保署資料，我國空汙有1/3來自境外汙染源，其他則是境內汙染源，包含3成移動汙染源、3成工業汙染源及3成塵土、餐飲業等汙染源，其中僅有約1成來自發電廠。

對此，就有網友大酸「選前國民黨加媒體大力放送，現在很多台灣人跟團體都覺得空汙主要都是火力造成的」、「降載時各空汙指數變化不大就已經證明了」、「選前照三餐打中火打爽的喔」、「換人當市長又變成空汙不是中火了？」、「現在終於知道了是不是？那之前在怪火力發電廠是不是要去，自盡謝罪？」

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