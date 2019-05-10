丁丁哭哭》選舉無效官司敗訴 網友湧丁守中臉書：要退政壇了沒？

2019-05-10 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長落選人丁守中因不滿選舉結果，提出選舉無效訴訟，台北地院今（10日）判丁守中敗訴，丁到庭聆判後表示，對結果感到相當遺憾，他也在臉書怒嗆「選罷法可以廢了」，但有不少網友要他兌現承諾，留言詢問「要退出政壇了沒？」

丁守中在2018年4月22日於臉書發下豪語：「姚文智說，他如果被提名參選，落到第三名就退出政壇；我若初選勝出後參選台北市長，只要第二名，就永遠退出政壇，丁守中說到做到，在這裏就宣誓，根本不用去保安宮。」

丁守中認為去年大選「一邊開票、一邊投票」害他落選，向台北地院提起選舉無效之訴，但北院10日判決直指，這種現象是預料之外的結果，難認中選會違法，駁回其訴。丁守中得知敗訴結果也在臉書發文，北院這樣的判決不只傷害了司法公信力，更嚴重傷害了台灣的民主，更嗆選罷法上有關選舉無效的法條都可以廢止了！

但文章底下有不少網友湧入留言，「要退出政壇了沒？」、「可以退出政壇囉 就可以省下不少力氣了」、「輸不起，法院認證」、「恭喜丁丁連任台北市民」、「到底要不要退出政壇啊」、「你趕快遵守你的承諾 退政壇 起碼我還會稍微覺得你是男的」。

也有網友要他去選總統，「一起參加國民黨的初選民調！！」、「選總統了啦，市長位子太小了，總統才適合你」、「電話民調唯一支持丁守中選總統！」。

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