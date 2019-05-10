陳菊答詢挨轟VS.韓國瑜狂坐下 網驚這人態度差很大

2019-05-10 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜近日在議會答詢自經區議題引發不少爭議，不斷跳針、答非所問的情況讓質詢的議員相當傻眼。議員康裕成9日質詢韓國瑜時，要求「站起來」，但韓不但不為所動還動怒「為什麼我要像小學生一樣站著？」此舉也被批「態度傲慢」。有網友翻出5年前前市長陳菊備詢時，被議長許崑源痛罵的影片，質疑為何都是「主席（議長）」，但許的態度卻差這麼多。

2014年9月30日，時任高雄市長陳菊在議會被議員提問，氣爆前有無找按摩師到家裡﹖陳菊表示則回應，她已說過數次、與偵查不公開為由，因此礙難答覆。但主持議事的議長許崑源不滿動怒，怒斥陳菊「妳什麼態度妳啊，蛤，議員問妳有沒有去按摩，有還是沒有而已，妳是怎樣，妳要找漏氣是嗎，蛤，妳囂張成這樣，妳是在囂張什麼的，市長是這樣做的喔」。

臉書粉專《不顧北京反對》9日也貼出該影片，並諷刺「許崑源看不下去終於開罵韓國瑜了，Oops~ 拿錯影片了」，網友見狀也怒批，「這個議長何時會拿出這樣的態度去處理韓市長啊？」、「根本是大流氓」、「同一個議長阿，差很大」、「誇張 態度差這麼多 對韓國瑜為何不拿出這種霸氣」。

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