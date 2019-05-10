政大學生發起「挺性平教育連署」 2天破7000人響應

2019-05-10 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕教育部依據去年公投結果，日前公布《性別平等教育法施行細則》第13條修正草案，引發下一代幸福聯盟等反同團體不滿，號召立委「拚翻盤」。對此，政治大學學生廖浩翔8日在網上發起「學生挺性平教育連署」，截至今早（10日），短短2天內已破7000名學生響應。

廖浩翔在臉書表示，連署數字截自今天早上，共有7038名學生、34個學生團體響應。其中，大學生有4943人、高中生1922人，國中小學生更有139人。

連署聲明提到，教育部在修改《性別平等教育法施行細則》時，堅持依法行政原則，並未違背母法《性別平等教育法》中明言的尊重多元性別差異、消除性別歧視等說明，然而，部分反同團體對於「同志教育」的指控及擔憂卻有違於事實，聲稱同志教育充滿多元情慾的內容，鼓吹學生變成同志，不過實際上在國中小的課綱中，僅提到「認識及接納不同性傾向、性別特質與性別認同」。

廖浩翔表示：「身為學生的我們擔心，將認識及尊重同志的內容退出國中小校園，恐加劇校園霸凌問題。」如從小就以同志、同性戀一詞嘲笑同儕，又怎能期待學生長大後能尊重不同性傾向之人？

廖浩翔表示，他明白家長在面對各類訊息流竄時，難免恐懼不安，不過性平教育的擬定和實施已有學者、老師在把關；此外，他也呼籲教育部，積極澄清不實消息，以宣導、親職座談等形式，主動和家長對話、解惑，「切勿讓誤解與謠傳，犧牲學生知的權利，甚至埋下霸凌的種子。」

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