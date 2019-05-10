宜縣府為蘭陽戲劇團追加千萬預算 議員批藐視議會

2019-05-10 18:30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣蘭陽戲劇團今年千萬元預算，遭縣議會刪除，下個月恐怕就會面臨斷炊命運，文化局因此為戲劇團追加1180萬元預算，但議員陳鴻禧及陳傑麟今天單位質詢時質疑，文化局提出追加預算，事前卻沒有跟議會溝通，是在藐視議會，陳鴻禧更質疑，縣府追加遭議會刪除的預算，違反預算法；縣府回應，預算是依法追加，會持續跟議員溝通。

蘭陽戲劇團成立於1992年，是台灣第一個公立歌仔戲團，也是唯一由地方政府籌設的劇團，現有20名團員。由於戲劇團經費長期來自公務預算，縣議會以蘭陽戲劇團定位不明、人才流失以及發展受到侷限、無法自負盈虧等理由，去年刪除戲劇團1180萬元預算，引發外界譁然。

文化部為拯救蘭陽戲劇團，決定先補助劇團450萬元，盼能解決燃眉之急，文化局更積極於這個月議會審查追加減預算時，提出1180萬元的追加預算，要搶救蘭陽戲劇團。

不過，陳傑麟今天在文化局單位質詢時指出，戲劇團預算在去年就被縣議會刪除，文化局卻又提出追加減預算，事前卻沒有跟議會溝通，根本是在打臉議會，他質疑文化局是依照什麼規定提出追加預算，這預算絕對不會過。

陳鴻禧則質疑，根據預算法79條，縣府提出追加減預算，需符合依法律增加業務或事業致增加經費、依法律增設新機關、所辦事業因重大事故經費超過法定及依有關法律應補列追加預算者等4種情況其中一種，蘭陽戲劇團的追加預算到底符合那一種？他看不出來，明顯違反預算法。

文化局指出，追加預算都符合預算法，基於維護縣內文化資產的立場，蘭陽戲劇團不能解散，這筆預算非常重要，將持續與議員溝通，爭取支持。

主計處解釋，編列蘭陽戲劇團追加預算，是根據預算法79條第3款，也就是符合所辦事業因重大事故經費超過法定，依據中央的解釋，重大事故包含重大災變及重大政事，縣府認定維護蘭陽戲劇團為重大政事，所以預算是合法編列。

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