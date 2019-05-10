選舉無效之訴丁輸了... 北市議員們這麼看

2019-05-10 17:32

〔記者林家宇／台北報導〕由國民黨台北市長落選人丁守中提出的選舉無效訴訟，歷經近五個月審判，台北地院今宣判丁陣營敗訴。對此，北市國民黨團書記長應曉薇表示，即便敗訴，整個過程對選委會來說仍是侮辱。親民黨議員黃珊珊分析，在欠缺明確違法事證且無法證明影響選民投票意願的情況下，今日的結果是意料之內。

應曉薇表示，無論判決結果為何，邊投票邊開票的現象相當荒謬，對選委會來說已是侮辱。黨是否會與丁守中討論上訴事宜？應曉薇說，丁代表國民黨參選台北市長，會關心丁守中的決定，但不會干預，她也提醒台北市長柯文哲，未來仍有二審的可能，呼籲柯與市府團隊專心市政。

時代力量黨團總召林穎孟表示，尊重司法判決與丁守中上訴的權利，此次的訴對柯文哲來說也是一次借鏡。

黃珊珊說，選舉無效訴訟針對的是選務機構，但一來難以提出確切違法情事，二來也無法證明選民投票意願受影響，今日的判決結果是意料之內。

民進黨議會黨團總召張茂楠表示，對法院的判決表示尊重，但他強調，此次的結果對柯文哲來說是「有驚無險、驚滔駭浪」，畢竟開票至隔日午夜可說是選舉史上之最，提醒柯應更重視民意。

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