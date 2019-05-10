丁丁哭哭》綠委：恭喜柯成為法院認證市長 盼全心推動市政

2019-05-10 15:24

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨台北市長落選人丁守中聲請驗票落敗後，再提選舉無效訴訟，台北地院今宣判丁守中敗訴。對此，台北市民進黨立委何志偉表示，恭喜台北市長柯文哲，成為「法院認證市長」；台北市民進黨立委吳思瑤表示，尊重丁守中的權利行使，也期許柯市長在「多點政策，少點政治，全心推動市政。」

丁守中去年11月28日親赴法院聲請驗票並證據保全，但驗票後仍落後給柯文哲3567票，相較原先開票結果多輸313票；丁提起選舉無效訴訟。丁律師團也說，應等全市都投完票再一起開票、禁止排隊選民使用手機、4點後不應繼續投票3個多小時，否則使選民資訊不對等。

對於宣判結果，何志偉指出，這個結果其實很符合邏輯也不讓人驚訝，恭喜柯文哲成為「法院認證的台北市長」，也恭喜每一張選票。不過這次選務、行政單位的疏失，還是要好好反省，「全世界沒有人一邊開票一邊投票的！」

吳思瑤則表示，尊重丁守中陣營的權利行使，不過這個過程耗費很多公共資源以及社會成本，還是覺得遺憾。

另外針對柯市長，吳思瑤也說，希望結果底定後，柯市長要走出選舉，回到市政發展，要更全力努力市政，去除選舉的是非。「多點政策，少點政治。全心全意推動市政。」

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