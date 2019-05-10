「大學姐」林筱淇遭黑函攻擊 質疑領導能力有問題

2019-05-10 13:34

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市府內部昨日傳出一張聲明稿，內容指控觀旅局美女局長「大學姐」林筱淇，質疑她領導能力有問題，導致陸續有觀旅局員工請調或退休等情事。由於聲明稿並未具名，明顯是針對林筱淇攻擊。市議員賴佳微也親自向林詢問，並在臉書PO文。林筱淇今日指出，黑函內容都不是事實，她個人名譽受損事小，但就怕影響觀旅局士氣。

聲明稿指出，林筱淇對待部屬言語刻薄，鄙視部屬能力，將原本優質團隊士氣搞垮。甚至提到柯P團隊不用的人，台中市府拿來當寶。聲明稿攻擊性頗強，明顯針對林筱淇而來。

林筱淇今日指出，這份聲明稿完全沒具名，是一份黑函，內容不是事實，有多處攻擊性字眼。自己跟觀旅局同仁感情很好，尊重公務員專業，感謝同事幫忙，有效率完成工作，也尊重跟信任同仁，同仁看到黑函也很驚訝，這份不具名黑函傷害個人事小，就怕影響觀旅局辦公室士氣，不想針對黑函去追究，也相信黑函不是觀旅局同事所發出。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/