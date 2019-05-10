召開國安會議 蔡總統：速完備反制中國統戰滲透

2019-05-10 13:12

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天召開召開國安高層會議，會商反制中國所提「一國兩制台灣方案」並討論美中貿易衝突，總統會後表示，國際經貿的變局，在穩固的經濟體質和妥善的產業策略下，我們有信心可以因應，但真正需要向國人示警的是「習五條」之後，兩岸政治情勢包括中國加大一國兩制台灣方案宣傳力道；今年大選年中國分化、擾亂台灣社會並介入選舉；中國在台海挑釁動作不斷破壞台海現狀等3個重要變化。

總統會後召開記者會指出，針對這3項變化，她今天特別要求國安團隊，針對中共對台灣的滲透、統戰，特別是近期曝光，擁有媒體的財團接受中國資金或受中國影響，以及國民高度關切的假訊息問題，要儘速完備反滲透、反統戰的機制，維護台灣主權以及國家安全。

蔡總統說，其次，「民主防護網」的法制化工作，必須加快速度。她要感謝立法院，最近陸續完成了「刑法」、「國家機密保護法」的修正。我也希望「陸海空軍刑法」、「營業秘密法」、「國家情報工作法」、「國家安全法」及「兩岸人民關係條例」等修正案，也能夠加速審查，早日完備「民主防護網」的功能。

總統表示，此外，面臨中國的軍事威脅，國軍會加強不對稱戰力的發展。一方面秉持國防自主的原則，加速國造潛艦、防空制海飛彈的生產；另一方面，藉由常態化軍購管道，進行主戰武器的更新，強化作戰的訓練。

最近有幾個好消息，包括美國持續強化對台軍售和軍事合作、「台灣保證法」要求對台軍售的常態化，以及國艦國造邁入新的里程碑。

蔡總統強調，我們會嚇阻中國在台海生事，請國人放心，台灣會不斷強化自我防衛的能力，成為促進區域和平的力量。

蔡總統指出，面對孤立打壓，台灣從不屈服，國際社會也看見了台灣走出去的決心。中國今年再度打壓台灣參與世界衛生大會，各國也都加大了聲援台灣、批判中國的阻撓。我已經要求外交部及相關機關，持續多元宣傳中國侵略本質，向國際社會傳達台灣貢獻國際社會的努力和成果，爭取更多國家的支持與合作。

最後，總統表示，她要提醒國人同胞，外在力量的步步進逼，固然令人憂心，但更糟的會是我們自己無法團結一心，不能凝聚守護台灣的決心。3年來我們的國家安全戰略，就是在守護台灣主權和民主、阻滯中國對台侵略。

在這個千變萬化的局面中，能夠穩定兩岸情勢的重要關鍵，絕對不是投降妥協讓步。唯有一個堅定的政府，加上一個團結的社會，才能確保國家主權完整和國土安全，確保世世代代民主生活方式。「這是我們的唯一選擇！」

稍早，蔡總統詳述兩岸政治情勢的以下3個重要變化。第1個變化，是中國加大「一國兩制台灣方案」的宣傳力道，企圖與國內各界進行所謂的「民主協商」，並以軍事外交手段孤立台灣，迫使台灣民眾接受中國的政治主張。

第2個變化，是在今年大選年，北京當局一如以往，企圖引導台灣政治人物表態，中共各涉台單位也藉各種方式，來分化、來擾亂台灣社會，介入選舉。

第3個變化，是美中除了經貿衝突之外，雙方在南海的政治軍事活動也升溫，中國更在台海挑釁動作不斷，破壞台海現狀。

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