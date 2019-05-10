英德之爭誰得到「成功洋芋片」？ 黃偉哲在議會公開表態

2019-05-10 12:40

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨黨內總統初選英德之爭，讓民進黨內不少公職難以抉擇，台南市長黃偉哲今天在議會備詢時被議員林燕祝要求以一包「成功洋芋片」來表態。他表示，很難決定。最後他靈機一動，拿走林燕祝手上的洋芋片，然後英德兩人各獲得一包。林燕祝則說他「很有智慧」。

市議員林燕祝今天進行市政總質詢時，以英德之爭詢問市長黃偉哲，她在議事廳擺出總統蔡英文和前行政院長賴清德的「我要成功」的人像看板，並給予黃偉哲一包鄭成功代言的「成功洋芋片」，要求黃偉哲選擇到底要給哪一位？

黃偉哲表示，英德兩人都是民進黨很優秀的同志，就如同國民黨多位黨內總統人選一樣，如要做出選擇，是很難抉擇。

隨後，黃偉哲被邀請到人像看板前，市議員林燕祝詢問黃偉哲到底要將「成功洋芋片」給哪一人？黃偉哲說，他要洋芋片拆成一半。話剛說完，看到林燕祝手上還有一包，隨即拿走了林燕祝的洋芋片，然後分別放進英、德人形看板前，一人一包，祝他們兩個都成功。

「成功洋芋片」是台南市文化局所開發設計的商品，以歷史名人鄭成功設計元素作包裝行銷台南古蹟，網路流傳「聽說吃了會成功」，上市後熱賣，幾乎供不應求。

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