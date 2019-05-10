高市府自經區說帖出爐 黃捷繼續翻白眼

2019-05-10 12:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府「自由貿易經濟特區」說帖，今天終於出爐，時代力量議員黃捷看了後繼續翻白眼，表示不能接受。

高雄市新聞局今早提供說帖，內容強調提出「自由貿易經濟特區」說帖，藉此突破高雄產業發展困境，在高雄現有產業條件下，爭取國際醫療、金融專區、國際教育等專業服務業為推動重點。

對此，之前批評高市府一直沒送交說帖的「白眼女神」黃捷說，她先肯定韓國瑜市長終於能說出比「自經區就是發大財」、「人才、資金、產業鬆綁」更多的東西，終於能討論實質的內容了。

黃捷強調，但韓國瑜花了一星期，才寫了4頁僅1600字的作業，裡面沒有願景，沒有說明多少就業機會、提供多少產值，更沒有針對產業、勞工及環境的影響評估，「市民能接受嗎？我是不能接受。」

昨天質詢韓國瑜，臉書慘遭韓粉灌爆的康裕成則質疑，請韓國瑜市長務實一點，市府應該說明：哪個法令要鬆綁？如何鬆綁？要增設什麼法令？內容為何？而以上的修法增設新法又是針對哪些產業？哪些品項而需要的？

康裕成說，說帖的結語，一句中央處理，只會自曝其短，讓市民質疑韓國瑜的心真的不在高雄。

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