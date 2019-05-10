張亞中賣書籌國民黨提名作業費 不忘批「太陽們」

2019-05-10 11:53

〔記者施曉光／台北報導〕為了籌募日後參加國民黨提名協調機制所需繳交的500萬元作業費，被視為深藍系統的總統參選人、孫文學校總校長張亞中今天召開記者會宣布要賣書籌款，呼籲至少有2500名認同他救國大願、理念政策的民眾，購買他著作每套要價2000元的叢書，讓他有機會爭取國民黨提名，參選2020年總統大選。

張亞中表示，10多年來他投身在籌組團體參選任務型國代選舉，反貪腐倒扁，各項街頭運動，拍攝紀錄片，舉辦數十場研討會，編寫出版教科書，已經幾乎花光自己所有的錢，在仍無法開始合法小額捐款之前，希望大家可以購買他新編寫的「中華文史哲叢書」。

此外，張亞中也不免質疑黨內競爭對手。他說，選舉到了，國民黨的「太陽」們開始說兩岸要和平，有的主張要和平協議，有的說要和平宣言，但是內容呢？這些人從來不說，其實也說不出來，而且這些國民黨的「太陽」們對教科書的立場又是甚麼？如果有機會，這些上任後能撥亂反正？「他們從來也沒有明白地說清楚過，他們極大可能會像馬英九執政8年一樣，不敢做，也做不到。」

張亞中還說，「風向變了，選舉到了，國民黨太陽們的能源政策也開始改了，主張要核能了。以前有權的時候為何要反對呢？以前對軍公教退休金被剝奪一事，跟著民進黨跳舞，現在選舉到了，為了拉攏軍公教，開始主張『二次年金改革』了，但是真正可悲的是，他們久居廟堂，連退休金不是年金這麼簡單的道理，迄今都還弄不清楚。」

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