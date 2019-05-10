財產比蔡英文多 朱立倫反駁

2019-05-10 11:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕爭取國民黨總統提名的前新北市長朱立倫今天安排在苗栗走透透，對於媒體提問他的財產比蔡英文總統還多，他當場反駁，並指「蔡總統她家有錢，好像也不是什麼新聞！」

對於同樣爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘，贊成手機民調；朱立倫說，不管任何方式的民調，就是要把民意展現出來，強調只要民意能展現，尊重國民黨中央決議，民調辦法應該是下週或下下週會提出。

至於「九二共識、一中各表」，朱立倫則認為，他不需要表態，本來就是國民黨政綱中的規範，大家已有明確的立場，「我們就是堅持九二共識，而九二共識就是一中各表」。

媒體續問，監察院近來財產申報出爐，朱的財產好像僅次於鴻海集團董事長郭台銘，甚至比蔡英文總統、前行政院長賴清德還多；朱則回應，「郭董應該是我的幾千倍，蔡總統大概是我的數倍之多」，所以他認為「這沒什麼好比的！」並補充，郭董是大企業家，蔡總統她家有錢，好像也不是什麼新聞。

另，媒體追問他收藏了6支精品手表，他則笑說，「都是我太太的，太太的爸爸送給她的」。

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