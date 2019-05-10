每天28件遇檢不停 綠委提案：累犯吊銷駕照！

2019-05-10 10:20

〔記者黃欣柏／台北報導〕民進黨立委何志偉、趙天麟今召開記者會指出，今年截至3月份為止，遇警臨檢逃逸的件數高達28件，是近3年來新高，代表每天路上有至少28個不定時炸彈，嚴重危害民眾與警察安全。因此，兩人近日提案修正「道路交通安全處罰條例」，將拒檢逃逸的罰鍰從1萬到3萬元調高為1萬到6萬元，並將致人重傷、死亡及累犯者吊銷駕照，希望遏止這類亂象繼續發生。

何志偉指出，目前提案已經獲得32位立委同意連署，希望透過加重罰鍰與吊銷駕照、移置汽車等配套措施，讓犯罪者遇檢逃逸的經濟與時間成本提高，進而防止這類違規事態繼續加重，影響到其他用路人的權益。

何志偉提到，根據公路總局統計，近3年共有2萬4927件遇檢不停案件，今年截至3月份為止則是2509件，換算下來等於每天平均有28件，創下近3年來新高，此數據證明單純罰錢並不能解決問題，需要借助其他配套措施來杜絕這種狀況。

趙天麟則表示，除了酒駕，毒駕的防治也是重點，針對國人深惡痛絕的酒駕，先前立法院已修法對不願酒測者重處18萬元，累犯者更直接開罰36萬元，但除了酒駕以外，我國毒駕事件一年也有約3500件，尤其近年來持有、販賣毒品的犯罪案例不斷上升，更使得毒駕狀況層出不窮，持毒者不願停車受檢，也極可能造成更大危害發生。

為減少這些情況發生，何志偉等人近日提出「道交條例」第60、67條修正草案，將拒檢逃逸的罰鍰從1萬至3萬元提高為1萬到6萬元，同時明定致人重傷或死亡者應吊銷駕照，並得當場移置保管其汽、機車，事後當事人也需接受道路交通安全講習。

至於累犯者，修正條文除了將罰鍰金額從3萬元提高到12萬元，也明定將會吊銷駕照。

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