挺同方搶下立院戰區路權 號召「兩場都要來 不來沒未來」

2019-05-10 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕同婚立法期限5月24日迫在眉睫，不僅立法院近日開始緊鑼密鼓地協商各版本法案，院外的挺同、反同方也各出招數，號召支持者聲援。據了解，目前挺同方已經申請到24日前立法院周邊「戰區」的多數路權，也發起2場動員，呼籲所有支持同性婚姻的民眾「兩場都要來，不來沒未來」 。

綜合媒體報導，立法院朝野黨團昨（9）日進行同婚法案3版本併案協商，但遲遲無法達到共識，立委們耗費了1小時在爭論大法官釋憲與公投間的法律位階問題，根本沒有進行實質條文討論。眼看情況沒有進展，立法院長蘇嘉全裁示，請各黨團先回去凝聚共識，14日再度進行逐條協商，「開會到12點也沒關係」，並且預定於17日進行二、三讀表決程序。

有鑑於此，挺同方也已經申請到協商與表決2天的立法院周邊路權。「婚姻平權大平台」於Facebook粉絲專頁發文表示，14日的協商討論，以及17日「國際反恐同日」當天的二三讀表決，希望所有支持的民眾都能集結於立法院，共同守護行政院版的同婚法案。同時也呼籲所有立委，「為了台灣的社會團結與和諧，請不要為歧視與偏見服務，更不要成為製造婚姻『一國兩制』差別待遇的幫凶」。

婚姻平權大平台表示，14日（週二）及17日（週五）2天，主舞台區都將設於立法院青島東路側，而立法院濟南路側則會有議場轉播畫面，2天活動都將於早上8點30分至下午5點左右的期間進行。文章最後更以hashtag表示「政院版就是折衷版退無可退」、「同志要平權不是要特權」、「婚姻不要一國兩制」，呼籲支持群眾「兩場都要來，不來沒未來」，共同給予支持行政院版法案的立委力量。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/