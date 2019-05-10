部會首長聽好！蘇貞昌：公建工程執行落後你應該比我更緊張！

2019-05-10 08:48

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨天主持行政院院會聽取工程會有關今年首季公共建設推動辦理情形報告時表示，工程會今年列管一般公共建設計畫，截至3月底的執行率107.92％，執行情況尚稱良好，蘇揆今天在臉書進一步公布他在院會的談話，提醒相關部會首長表示，針對執行異常或進度落後之計畫有6個單位，「你應該比我更清楚，問題在哪裡，你應該比我更緊張，你應該用更強力量，去推動落後的地方」。

蘇貞昌上午在臉書公布他在院會的談話影片，做以上表示。

蘇揆昨天表示，工程會今年列管一般公共建設計畫，共222項，截至3月底的執行率107.92％。至於前瞻基礎建設的公共建設類的執行率131．82％。

不過，工程會的資料也表示，前瞻計畫公共建設部分，執行率偏低的則有桃園機場捷運增設A14站計畫，年累計實際進度1.52％，落後8．59％；還有高雄海洋科技產業創新專區計畫，雖然年累計實際進度8.75％，進度符合，但招標進度落後。。

蘇揆上午在臉書表示，首長的責任，就是要不時幫施政機器上緊發條。所以了解各單位的業務和進度是基本，遇到具體的困難時，才拿得出實際方法處理。

他說，行政院院會就是用來盤點全台工程的狀況。當然也會整理出延期和進度落後的單位。今年首季的工程，平均執行率 超乎預期。落後進度的幾個單位，我會特別加以關心。這是人民最大的希望，也是「衝衝衝 」給大家的承諾。施政，就是處理好每天滴滴答答的小事，時時想著人民的大事，長此以往，才能成就好事。

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