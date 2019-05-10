跳針、起立坐下讓女神崩潰 黃捷嗆韓「耍猴戲、大牌」

2019-05-10 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量的台北市議員林穎孟昨晚開直播，與同黨北市議員黃郁芬、近來爆紅的高雄市議員黃捷同框入鏡，大聊北高議會的不同，當然也提到高雄市長韓國瑜近期的風波，黃捷更心直口快批韓「很會耍猴戲、很皮的一個人」。

在直播中，林穎孟問黃捷「為什麼韓國瑜一直起立坐下」，黃捷直言「韓國瑜真的沒禮貌，其他人不會」，林則以台北市長柯文哲為對比，說柯「會一直站著」，黃捷聞言嘆韓「不知道是哪來的大牌」，更說「我們沒有要市長請別人回答，結果他就直接請人回答，然後擅自坐下，超沒禮貌的」。

至於韓國瑜近來常被批評的跳針、答非所問，黃捷透露，韓在臨時會的時候，遇到問題會說「這個我們再來研究、再來看看」，若不知道時就也會說不知道，「那時候比較誠實」，但現在卻用其他方式迴避，總而言之就是答不出來。

林穎孟則說，柯文哲「都回答的蠻細，他不會講一個很離題的東西」，黃捷認為「本來就應該這樣啊」，批韓「很會耍猴戲、很皮的一個人」。

黃捷也提到觀光局長潘恒旭，說他「口才很好，會一直用很華麗的內容包裝，舉很多例子，像春捲大賽、烤鴨大賽」，是一個「有很多想法，行銷點子的奇才」，林穎孟忍不住吐槽問黃是在稱讚還是反諷，黃則笑說「都有啦」，回應相當直率。

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