漏網鏡頭曝光！小英與學生互動超親民 被讚太可愛

2019-05-10 01:05

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文9日下午2點視察橋頭科學園區預定地，有網友拍下漏網鏡頭，有學生向她說「總統要把台灣守住」，蔡英文的模樣被網友直呼：「太可愛了！」

蔡英文由總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇等人陪同，到高雄科技大學第一校區工學院頂樓眺望橋頭科學園區預定地。

臉書粉絲專頁「高雄歹過日」貼出網友提供的側錄影片，鏡頭前方能見蔡英文與陳菊與眾多國立高雄科技大學第一校區學生互動，1名男學生向總統自述「我是營建系」，總統答「現在營建很紅喔」，男學生接著說「總統要把台灣守住！不要讓我們台灣的產業變成『對面的』」，小英對此露出笑容頻頻點頭。

不少網友看完畫面後，都認為小英模樣相當可愛，相繼留言指出「加油，2020沒有誰只能是妳」、「 蔡英文 Tsai Ing-wen一定要連任」、「小英總統棒棒」、「太幸福了，小英真的好親民又專業」。

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