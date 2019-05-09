政院同婚專法不尊重公投民意？ 尤美女批藍委：混淆視聽

2019-05-09 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕今天立法院朝野黨團針對「同婚立法」協商時，國民黨立委賴士葆表示，「不要只見大法官釋憲，不見公投」。民進黨立委尤美女今晚在臉書上發文批評，賴士葆主張「行政院的專法不尊重公投民意」的說法，根本是「混淆視聽」。尤美女指出，當時公投第12案的理由書中，清楚說明該公投案「符合釋字第748號解釋意旨」，就是當時7百多萬票民意。

賴士葆今在立院表示，如果要只看釋憲，當初就不應該投公投，把6、700萬人公投出來的結果，丟在一旁。

「公投民意是什麼？」，尤美女在臉書上表示，「我們必須回頭去看公投當時人民投下同意的主文和理由書，才是回歸公投民意。」

尤美女指出，當初由提案人自己修正後提交的公投第十二案理由書清楚說明該公投案「符合釋字第748 號解釋意旨」。尤美女表示，當時行政院對公民投票案提出之意見書，第1點就寫明「憲法保障同性間得以結婚之權利，已經司法院釋字第748 號解釋確認，不會因本次公投結果而有所變更」。尤美女指出，這些內容都刊載於公投公報，是當時民眾投票的基礎，7百多萬票同意的內容。

尤美女批評，賴士葆等幾位委員所提出的草案版本，才是口頭上尊重但實際上不尊重釋字、也不尊重公投結果。她表示，若依照賴版或林版通過，更將造成台灣家庭制度的一國兩制。

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