竹縣議會總質詢砲火「內射」國民黨、綠黨議員互槓嗆告

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣議會定期會正總質詢中，但多名縣議員的砲口今天卻意外一度「內射」，原來是綠黨縣議員余筱菁昨（8）日的臉書PO文引發多名國民黨籍縣議員不滿，準備改選立委的林思銘在議事堂公開當面嚴厲譴責余筱菁，上官秋燕則指控余筱菁污衊她，不道歉就會告！余筱菁淡定回嘴說總質詢是縣民的時間，請林思銘不要浪費！反嗆上官秋燕「歡迎提告！」
這場紛爭連議長張鎮榮也被捲入，因為國民黨議員張益生今天一開議，就搶在無黨議員邱振瑋總質詢前，緊急要求張鎮榮宣讀議事規則且做出裁示。
張鎮榮說，近日有議員對議事運作不熟悉，加上未經溝通、求證，逕自上網公開攻訐其他議員。這種以踐踏別人，凸顯自己的行為，嚴重破壞議會的團結和諧，此風不可長，希望自制。
他也重申：議員是監督「縣政」，非監督議員同仁及議會行政團隊。縣議會議事規則第51條規定，議員對於縣政得提出書面及口頭質詢。此外，議員質詢時間可以互相調整，他在這次定期會的預備會議時，就有公開宣告過。
這場風波起因昨日排定國民黨3名議員：林思銘、范曰富、郭遠彰總質詢，但3人都採用書面，林思銘並改在15日與同黨吳菊花、甄克堅進行聯合質詢。
林思銘說，新竹縣議會當前多黨林立，國民黨也亟思改變，但不管採取書面或口頭質詢，都屬於政黨競爭、運作的1種策略，也都是被允許的監督方式。
前（7）日散會前，議事組就宣讀昨（8）日因無人口頭質詢而不開議，人坐在第1排的余筱菁不可能沒聽到、或聽不到。
沒想到她卻故意在昨天一早跑去議事堂拍照、PO文，甚至以「協尋啟示」為名，要網友協尋「遺失的新竹縣議員」等，等於是故意營造空蕩蕩的議事堂，不僅污衊書面質詢者，也影射縣議會所有同仁沒出席定期會議，有誤導社會大眾、嚴重打擊議員及議會形象之嫌。
他對余筱菁不了解議事規則，卻故意攻訐議會和其他議員的質詢方式給予最嚴厲的譴責外，也不接受她在議會群組中以「沒聽到前天散會前議事組宣讀內容」的說法所做的道歉。
上官秋燕說，她上週五、3日就跟范曰富互換總質詢的時間，她從8日改為14日進行。余筱菁沒有求證就在臉書標記她且問「今天不是定期會嗎？人去哪了？」這對她是一種抹黑，她要余筱菁公開道歉，不然一定提告。
余筱菁說，總質詢其實是縣民的時間，林思銘、上官秋燕等可以私底下跟她溝通，不該浪費、耽誤開會。
況且她也沒有在臉書上說什麼，只是說排到總質詢的人用書面質詢而已，作為議員，問政方式應可受公評。至於她所PO的總質詢表，是她8日當天早上在議會拍的，她怎麼知道該版本竟是舊的？
余筱菁說，況且她明明7日散會前聽到議事組宣讀的是：8日排定總質詢的議員是林思銘、上官秋燕、郭遠彰，且3人都用書面質詢，范曰富是何時跟上官秋燕換的？她覺得質疑！
縣議會議事組表示，他們從開議以來到今天，總質詢表已更新過5次。議事行程幾乎天天都有變化，最新檔案都登錄在該組，因不想造成議員們的困擾，所以最新版本只放在主席台，資深的議員都清楚這點，本屆可能是新科議員比較多，才會徒生前述爭端。
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國民黨新竹縣議員上官秋燕今天在議事堂公開嗆綠黨縣議員余筱菁涉嫌誣衊她，不道歉，她就告。（記者黃美珠翻攝）
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綠黨新竹縣議員余筱菁今天當場回嗆國民黨縣議員上官秋燕說「歡迎提告」！（記者黃美珠翻攝）
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綠黨新竹縣議員余筱菁今天在議場內當場回嗆國民黨縣議員上官秋燕說「歡迎提告」！（資料照）
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引發新竹縣議會砲火「內射」的綠黨縣議員余筱菁昨天一早的臉書PO文。（圖片擷取自網路）
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引發新竹縣議會砲火「內射」的綠黨縣議員余筱菁昨天一早的臉書PO文。（圖片擷取自網路）
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引發新竹縣議會砲火「內射」的綠黨縣議員余筱菁昨天一早的臉書PO文。（圖片擷取自網路）
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綠黨新竹縣議員余筱菁臉書上所PO的「舊版」5月8日總質詢表。（圖片擷取自網路）
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引發新竹縣議會砲火「內射」的綠黨縣議員余筱菁昨天一早的臉書PO文。（圖片擷取自網路）
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5月8日實際的總質詢表。（記者黃美珠翻攝）
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國民黨新竹縣議員林思銘今天在議會內公開對綠黨縣議員余筱菁表示譴責。（記者黃美珠攝）
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國民黨新竹縣議員林思銘（右下背對鏡頭）今天公開表示嚴厲譴責綠黨縣議員余筱菁不尊重其他議員質詢方式的行徑。（記者黃美珠攝）
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