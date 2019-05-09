竹縣議會總質詢砲火「內射」國民黨、綠黨議員互槓嗆告

2019-05-09 22:11

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣議會定期會正總質詢中，但多名縣議員的砲口今天卻意外一度「內射」，原來是綠黨縣議員余筱菁昨（8）日的臉書PO文引發多名國民黨籍縣議員不滿，準備改選立委的林思銘在議事堂公開當面嚴厲譴責余筱菁，上官秋燕則指控余筱菁污衊她，不道歉就會告！余筱菁淡定回嘴說總質詢是縣民的時間，請林思銘不要浪費！反嗆上官秋燕「歡迎提告！」

這場紛爭連議長張鎮榮也被捲入，因為國民黨議員張益生今天一開議，就搶在無黨議員邱振瑋總質詢前，緊急要求張鎮榮宣讀議事規則且做出裁示。

張鎮榮說，近日有議員對議事運作不熟悉，加上未經溝通、求證，逕自上網公開攻訐其他議員。這種以踐踏別人，凸顯自己的行為，嚴重破壞議會的團結和諧，此風不可長，希望自制。

他也重申：議員是監督「縣政」，非監督議員同仁及議會行政團隊。縣議會議事規則第51條規定，議員對於縣政得提出書面及口頭質詢。此外，議員質詢時間可以互相調整，他在這次定期會的預備會議時，就有公開宣告過。

這場風波起因昨日排定國民黨3名議員：林思銘、范曰富、郭遠彰總質詢，但3人都採用書面，林思銘並改在15日與同黨吳菊花、甄克堅進行聯合質詢。

林思銘說，新竹縣議會當前多黨林立，國民黨也亟思改變，但不管採取書面或口頭質詢，都屬於政黨競爭、運作的1種策略，也都是被允許的監督方式。

前（7）日散會前，議事組就宣讀昨（8）日因無人口頭質詢而不開議，人坐在第1排的余筱菁不可能沒聽到、或聽不到。

沒想到她卻故意在昨天一早跑去議事堂拍照、PO文，甚至以「協尋啟示」為名，要網友協尋「遺失的新竹縣議員」等，等於是故意營造空蕩蕩的議事堂，不僅污衊書面質詢者，也影射縣議會所有同仁沒出席定期會議，有誤導社會大眾、嚴重打擊議員及議會形象之嫌。

他對余筱菁不了解議事規則，卻故意攻訐議會和其他議員的質詢方式給予最嚴厲的譴責外，也不接受她在議會群組中以「沒聽到前天散會前議事組宣讀內容」的說法所做的道歉。

上官秋燕說，她上週五、3日就跟范曰富互換總質詢的時間，她從8日改為14日進行。余筱菁沒有求證就在臉書標記她且問「今天不是定期會嗎？人去哪了？」這對她是一種抹黑，她要余筱菁公開道歉，不然一定提告。

余筱菁說，總質詢其實是縣民的時間，林思銘、上官秋燕等可以私底下跟她溝通，不該浪費、耽誤開會。

況且她也沒有在臉書上說什麼，只是說排到總質詢的人用書面質詢而已，作為議員，問政方式應可受公評。至於她所PO的總質詢表，是她8日當天早上在議會拍的，她怎麼知道該版本竟是舊的？

余筱菁說，況且她明明7日散會前聽到議事組宣讀的是：8日排定總質詢的議員是林思銘、上官秋燕、郭遠彰，且3人都用書面質詢，范曰富是何時跟上官秋燕換的？她覺得質疑！

縣議會議事組表示，他們從開議以來到今天，總質詢表已更新過5次。議事行程幾乎天天都有變化，最新檔案都登錄在該組，因不想造成議員們的困擾，所以最新版本只放在主席台，資深的議員都清楚這點，本屆可能是新科議員比較多，才會徒生前述爭端。

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