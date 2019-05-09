公教年改法條有違憲疑慮 北高行兩庭聲請釋憲

2019-05-09 22:58

〔記者溫于德／台北報導〕軍公教年金改革去年7月1日起實施，有關民眾不服已陸續提告救濟；台北高等行法院今天（9日）指出，受理「公務人員退休資遣撫卹法」與「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」等兩案的合議庭認為，法條違反法律不溯及既往原則、信賴保護原則、財產保障、比例原則等，也牴觸憲法疑慮，兩合議庭因此裁定停止訴訟，聲請釋憲。

北高行第五庭和議庭成員包括審判長林惠瑜、法官洪遠亮、張瑜鳳、黃莉莉，受理公務人員退休人員年改事件；合議庭對於前年8月9日公布、去年7月1日施行的公務人員退休資遣撫卹法第36條有關優惠存款利率、第37條有關退休所得替代率及第39條有關退休所得超過退休所得替代率之扣減等規定，確信有違反法律不溯及既往原則、信賴保護原則、財產權保障，已牴觸憲法規定疑慮，裁定停止訴訟程序，聲請大法官解釋。

至於第六庭合議庭成員審判長法官陳金圍、法官許麗華、吳俊螢，受理公立學校教師退休年改事件；合議庭對於適用前年8月9日公布、去年7月1日施行的「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第36條有關優惠存款利率，第37條有關退休所得替代率規定，確信有違反財產權保障、法律不溯既往原則、信賴保護原則、比例原則及憲法第165條所揭示對教育工作者之制度性保障，而有牴觸憲法規定疑慮，裁定停止訴訟程序，聲請大法官解釋。

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