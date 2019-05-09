法規日新月異 連「行政院法律顧問」也要上研習課

2019-05-09 22:38

〔記者吳政峰／台北報導〕司改國是會議之後，各機關動起來修法，法規日新月異，一不小心就可能誤用法條，連被稱為「行政院法務顧問」的法務部都不敢輕忽，今天（9日）舉辦法制作業實務教育訓練，邀集立法院、行政院、學界代表擔任課程講座，部長蔡清祥更直言，法務部的核心業務就是建構現代法制並確保各項法制完備。

蔡清祥說，法務部是行政院的法律顧問，法律則是貫徹政策執行的工具，制定過程除須符合程序正義的原則，遣詞用字更影響實務的執行，因此立法程序及法制作業是法制工作非常重要的環節。

蔡清祥指出，本次教育訓練安排4堂課程，提供學員認識及思考立法運作及國會角色，並深化性別平權意識、熟悉政府部門法制作業的運作流程、學習法規異動通報作業等各面向，最終目的是要將民主法治與人權保障的精神落實於各項政府施政及法令規章中。

法務部解釋，學員可藉由課程熟悉法制作業實務及法規異動通報相關作業實務，提升法制作業品質，維護法規資料庫的正確性及完整性，9日在廉政署舉辦的是北區研習，中、南、東等其他3區的教育訓練將於本年7月起接續開辦。

擔任北區課程講座分有來自實務界的前立法院法制局局長羅傳賢教授、行政院參議陳昶榮、法務部法制司科長高慧芬，及學界的交通大學科法所教授林志潔教授，學員則為法務部及北部地區所屬機關人員。

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