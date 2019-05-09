港府「逃犯條例」威脅國人安全 陸委會：不會同意移交

2019-05-09 19:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港政府強推「逃犯條例」修法，將使在港人士不分國籍都將面臨被中國引渡的威脅，遭外界斥為「送中條例」。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會強調，不會在逃犯條例修法前提下與港府協商；即使修法通過，赴港或在港國人被移送到中國的威脅未排除前，政府也不會同意港方所提個案移交。

邱垂正表示，港府推動修訂逃犯條例後，陸委會在2月就質疑港府的修法，國人赴港恐重演李明哲事件。近期包括美國、英國、加拿大政府以及國際性商會、團體也相繼表達關切，尤其對修法，將使在港人士被移送到人權狀況惡劣的中國，導致個人人權、人身安全遭到威脅，更懷有高度憂慮不安。

邱垂正說，對於各界疑慮及關切，港府仍一再堅持修法，且對各方所提供能夠兼顧人權保障、彰顯公義的相關建議無動於衷，不禁令人質疑，這次修法是否真如外界的傳言，別有政治圖謀。

邱垂正強調，政府在港女命案發生後，就用盡一切努力處理，3次提出司法請求與會商要求，但港府均不回應，甚至捨易求難，將原本可以單純處理的個案，以複雜且受到高度質疑的修法方式來取代。

邱垂正指出，作為一個負責任、重視人權的政府，當然希望相關嫌犯都應該得到法律制裁。但政府也不可能坐視國人因這次修法使得人權受到侵害而不顧。一旦修法未如港方意願，以致個案無法處理時，相關的責任應由港府來承擔。

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